Luis Novaresio contó que tuvo coronavirus: con qué síntomas transitó la enfermedad y por qué decidió contarlo recién cuando se recuperó

Luis Novaresio contó, este miércoles en su programa de Radio La Red, que tuvo coronavirus y ya recibió el alta médica, luego de haber permanecido aislado en su casa de Vicente López junto a su pareja, Braulio Bauab. A diferencia de otras figuras públicas, que eligieron contarlo cuando les dieron el diagnóstico, el periodista explicó que decidió hacerlo público una vez que se recuperó y retomó sus actividades laborales.

“El lunes me dieron el alta porque me pegué el COVID-19, como corresponde, durante este mes de enero”, comenzó el conductor de Novaresio 910, e indicó que intentó mantener la noticia entre sus íntimos porque “está bueno transitar el desarrollo de la enfermedad lo más tranquilo posible”. “Por suerte así fue”, destacó el periodista de 56 años e hizo una salvedad: “No estoy estrictamente en el grupo de riesgo, pero estoy cerca”.

Luego, contó que su pareja también se contagió y que a él “le pegó un poco más fuerte” porque tuvo fiebre y tos. El periodista, por su parte, experimentó un cansancio corporal “inexplicable y extrañísimo”. “De repente sentís que te desenchufan y decís ¿dónde está la cama?”, dijo quien había pensado en llamar a una masajista pensando en que era un problema muscular. Por su parte, aseguró que no tienen referencia sobre cómo pueden haber contraído la enfermedad y que notaron que se habían contagiado porque perdieron el olfato.

Luis Novaresio y Braulio Bauab se comprometieron en julio del año pasado

“Estábamos durmiendo y Braulio me despierta y me dice ‘no huelo’. Yo estaba tan enojado porque estaba seguro de que no nos íbamos a enfermar que en ese momento me negué a oler un repelente de mosquitos”, continuó el periodista que cuando se despertó probó con perfumes y lavandina y corroboró que también había perdido el olfato. Luego de hablar con su médico, y a partir de los síntomas que tuvieron, el profesional consideró que el día 6 de enero comenzaron a transitar la enfermedad. “A partir de ahí se cuentan 10 días dentro de los cuales en las últimas 48 horas no tenés que tener fiebre ni estar tomando ibuprofeno. Si eso sucede, te consideran el alta epidemiológica”.

Novaresio contó que transitó el coronavirus casi en paralelo que Nelson Castro, con quien se comunicó a diario. “Es un tipo increíble”, destacó sobre su colega.

“¿Te agarró pánico?”, le preguntaron sus compañeros de radio. “La verdad que sí”, asintió Novaresio y advirtió a sus oyentes: “Hay que darle bola a los síntomas”. Y agregó que durante el proceso lo que más le costó fue dejar de hacer las actividades en su casa porque tenía la fuerza suficiente. “Yo soy muy autosuficiente, y había muchas cosas que me costaba hacer, como limpiar”.

El conductor agradeció la atención de su médico al estar presente en todo momento siguiendo su caso y el de su pareja, y reveló que para su mayor tranquilidad se compró un aparato para medir el oxígeno. “Mirando en retrospectiva, es leve (lo que pasé yo) para tantísima gente que lo pasa con neumonías complicadas”, hizo la salvedad y agregó que actualmente tiene insomnio.

“Me negué hasta último momento. Hasta que no olí... Esa soberbia. Yo decidí que no iba a tener coronavirus porque nos cuidamos”, concluyó Luis Novaresio y aclaró que desde hace varios días -luego de haber recibido el alta epidemiológica- están “todo bien”.

