Siete películas con grandes elencos que resultaron un fiasco

Películas con grandes elencos que fracasaron en la taquilla

Son ganadores de premios Oscar, actores y actrices muy taquilleros. Sus nombres son conocidos mundialmente y cuentan con la admiración del público. Tienen talento y glamour, carisma y años en la pantalla grande, pero como todos, a veces se equivocan en sus elecciones.

Contar con estas figuras en el reparto puede resultar muchas veces beneficioso para los productores y los que apuestan económicamente a una película. Pero no siempre los nombres son más fuertes que otros aspectos en un film. El guión, el ritmo de narración, la solvencia incluso de estos grupos diversos de estrellas, pueden resultar un verdadero y auténtico fracaso de taquilla.

Aquí, siete películas que tuvieron un derroche de estrellas talentosas pero que no supieron entregar un buen producto final.

La Gran Boda (2013)

Tráiler de "La gran boda"

Robert de Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon, Robin Williams. ¿Qué podría salir mal en esta película?. A primera vista tenía el éxito asegurado pero la historia y este conjunto de actores no pudieron salvar el film que fue un rotundo fracaso en cuanto a taquilla se refiere. Llena de estereotipos que están en el límite de la misoginia y la homofobia constantemente, La Gran Boda se centra en los preparativos y la boda de Ben, hijo adoptivo de Don (De Niro) y Ellen (Keaton). Ambos están divorciados y Don tiene una relación con la mejor amiga de su ex esposa (Sarandon). Con motivo de la boda, Ben invita a su madre biológica, que como es muy religiosa no admite el divorcio como parte de la vida. Así en tono de comedia, Don y Ellen simulan estar juntos mientras ocultan a la verdadera pareja del hombre. Pasamos por alto.

Batman y Robin (1997)

Tráiler de "Batman y Robin"

George Clooney se calzó el traje de Batman a finales del siglo pasado. Años después, en una entrevista que le brindó a Teleshow , admitió que se arrepiente de haber hecho este film. Y si la estrella central lo siente como un fracaso, ¿qué esperamos de los espectadores?. Luego del éxito de varias películas de este superhéroe, se decidió que era hora de sumar a Robin y algunos villanos. El compañero fiel del hombre murciélago, fue interpretado por Chris O´Donnell, quien en esos años estaba en la cumbre de su carrera luego de haber protagonizado Perfume de mujer junto al gran Al Pacino. Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman, Alicia Silverstone y Vivica A. Fox fueron las grandes estrellas que se sumaron a esta historia que no funcionó. El resultado fue una película sin gracia, con diálogos pocos creíbles y un superhéroe que no convenció.

Bajo el mismo cielo (2015)

Tráiler de "Bajo el mismo cielo"

Emma Stone, Bradley Cooper, Rachel McAdams, Bill Murray y Alec Baldwin fueron dirigidos por Cameron Crowe (Jerry Maguire) en este film que en algunos países se conoció como Aloha. La acción transcurre en Hawái, cuando un contratista militar (Cooper) regresa por una segunda oportunidad en su trabajo. Allí vive su ex novia (McAdams) que rehizo su vida con otro hombre (John Kazinski) y entonces Cooper se debate entre ese amor del pasado y una militar (Stone) que se enamora de él. Una comedia romántica sosa, sin consistencia y pobre por donde se la mira, salvo sus grandes figuras.

Alejandro Magno (2005)

Tráiler de "Alejandro Magno"

Luego del éxito de Troya, film que reunió a Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger ambientada en la Grecia antigua, llegó esta nueva apuesta centrada en el rey de Macedonia: Alejandro Magno. La película contó con la dirección del premiado Oliver Stone y con las actuaciones de Colin Farrell, Val Kilmer, Angelina Jolie, Antony Hopkins, Jared Leto, Christopher Plummer, Rosario Dawson. Nada podría salir mal. Sin embargo este mega elenco de estrellas no logró satisfacer y la historia de Alejando Magno quedó desdibujada y muy caricaturesca donde sólo mostraron cuerpos trabajados y mujeres bellas y un resumen de la vida de Alejandro lleno de errores.

Belleza inesperada (2016)

Tráiler de "Belleza inesperada"

Disponible en Netflix, esta ficción reunió un gran cast: Will Smith, Helen Mirren, Kate Winslet, Keira Knightley, Edward Norton, Naiomi Harris y Michael Peña. El protagonista (Smith) sufre una tragedia personal que lo llevará a escribir cartas al amor y la muerte. Su grupo de amigos intentará rescatarlo de este pozo depresivo en el que se encuentra. Un drama de aquellos que se torna aburrido, lento, con clichés y una utilización de realismo mágico para el olvido.

¿Cómo saber si es amor? (2010)

Tráiler de "¿Cómo saber si es amor?"

Reese Witherspoon, Jack Nicholson, Owen Wilson, Paul Rudd, Kathryn Hahn, Dean Norris. Ninguno de ellos pudo salvar esta película que se llevó las peores calificaciones. Lisa (Witherspoon) se encuentra en la encrucijada de su vida: dos hombres se disputan su amor. Por un lado un hombre que cometió un fraude (Rudd) y por otro un jugador de béisbol (Wilson). Una historia sin gracia y sin química entre los protagonistas que ni la salvó la música del multipremiado Hans Zimmer.

Proyecto 43 (2013)

Tráiler de "Proyecto 43"

Dirigida por Peter Farrelly y Elizabeth Banks, este film contó con un elenco increíble que claramente no supo usar su talento para llegar a buenos resultados. Naomi Watts, Hugh Jackman, Emma Stone, Kate Winslet, Halle Berry, Gerard Butler, Richard Gere, Chloé Grace Moretz, Kristen Bell y Jason Sudeikis naufragaron en este rejunte de figuras que llevaban a adelante momentos de humor con mucho morbo para el público. Un resumen de parodias, en la línea de Jackass, con distintos segmentos que no provocan nada. Para el olvido.

SEGUÍ LEYENDO

Nueve series imperdibles que llegan en los primeros meses de 2021

Estrellas de exportación: 12 actores argentinos que triunfan en el exterior