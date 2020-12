Fuerte cruce entre Moria Casán y Nacha Guevara en el Cantando 2020: exabruptos, gestos y frases fuera de lugar

El fuerte cruce de Nacha Guevara y Moria Casán al aire (Video: "Cantando 2020", El Trece)

La gala de eliminación del lunes en el Cantando 2020 no terminó de la mejor manera. Por decisión del público, Charrlotte Caniggia quedó afuera del certamen y quien sigue en carrera es Agustín Cachete Sierra, que se convirtió en uno de los más populares. Sin embargo, dicho suceso quedó en un segundo plano ya que Moria Casán y Nacha Guevara volvieron a protagonizar un fuerte cruce al aire.

En septiembre pasado, las actrices e integrantes del jurado, ya se habían peleado en vivo en el ciclo que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández. En aquella oportunidad, La One criticó a su colega por la imposición de manos. Esta vez reflotó aquel conflicto y, mediante un juego de palabras, la llamó Nachopra, comparándola con el médico indio Deepak Chopra, que ha escrito sobre la espiritualidad.

Todo comenzó cuando Moria criticó a la participante Melina De Piano porque lloró durante su devolución. “Ustedes le dan atención a los maestros: a Nachopra y a Karina (por La Princesita)”, sostuvo la integrante del jurado. Lo que derivó en un fuerte ida y vuelta con Guevara, quien no dejó pasar el apodo que le puso su colega.

Nacha: —¿Qué tomaste esta mañana?

Moria: —¿Yo? Lo mismo que vos. Me comí una pizza con doble polvo, mi amor. Los polvos que me están echando no te los echaras vos.

Nacha: —Dejate de joder con Chopra.

Moria: —No me dejo de joder con nada. Dejate de joder vos con el humor. Estás mayor.

Nacha: —¿Qué humor? Es un humor vetusto, antiguo, pasado de moda.

Moria: —El humor vetusto es el tuyo que empezás a poner un perro y un gato... Vos estas demodé, Nachopra.

Nacha: —(Le pregunté que tomó a la mañana) para confundirse a Chopra y conmigo. Y no es una confusión.

Moria: —Nachopra, cuando hiciste imposición de manos fue una decadencia total, mamarracho.

Nacha: —No entendés, mi amor. No entendés nada.

Moria: —Vos no entendés nada, mamita.

La eliminación de Charlotte Caniggia (Video: "Cantando 2020", El Trece)

Ángel de Brito intentó retomar la calma y continuar con el certamen. “Bueno, se picó sobre el final”, indicó y el ciclo siguió al aire. Minutos más tarde, luego de la gala de eliminación, Moria volvió a tomar la palabra y aclaró que su conflicto con Nacha no es “show”.

“No es un enfrenamiento, es verdadero -aclaró-. La señora (por Guevara) dice que yo tengo un humor perimido y para mí ella es una impostora que hace imposición de manos. Para mí es mala persona y se hace la buena dando clases de cómo ser buena persona”, aseguró la actriz y recordó cuando su entonces amiga la llamó para pedirle ayuda y agregó: “Me arrepiento totalmente de haberme tomado un avión para irme a tomarme un té con esta”. Luego, lanzó una fuerte frase: “Ahí larga toda la mierda que tiene adentro. La masterclass esta”.

Ángel de Brito le dio el pie a Nacha Guevara para responderle, quien se tomó unos segundos para afirmar: “Es triste envejecer así. Nada más”. “Yo no envejezco, yo crezco”, retrucó Moria. Su colega sonrió y derivó en un nuevo cruce.

Moria: —Demostrá lo que sos, mamita. Te he visto en el teatro. Lo que hacés con la gente y cómo haz maltratado. Hacés clases para no maltratar a la gente, (das) tips para no despedir y maltratás gente. Lo vi yo. Si no era por mí esa obra no se hacía.

Nacha: —Resentimiento puro. Es todo resentimiento.

Moria: —Sos muy oscura, mi amor. Sos mala persona. ¿Resentimiento de qué? Soy una mujer feliz. En todo caso vos sos resentida. Sos mas mayor que yo.

Nacha: —No quiero decir lo que estoy pensando.

Moria: —Decilo, mamita. Tené huevos. Tené ovarios.

Nacha: —No lo voy a decir.

Ángel de Brito volvió a intervenir y le consultó a Nacha Guevara por qué no quería responderle a Moria. “¿Qué te frena?”, quiso saber. “Yo me freno porque tengo ese poder de frenarme. Nada más”, respondió la integrante del jurado.

De inmediato, Moria ironizó: “Porque es buena”. Y agregó: “No pasa nada, Ángel. Estamos en nueva era. Yo soy una mujer feliz, tengo una familia feliz, una hija hermosa, nietos hermosos. Está todo divino y no pasa nada. Tampoco es show. Es verdadero. Todo lo que entra tiene que salir y está perfecto. La señora que siga con su vida. Yo sigo con la mía. Nueva era covida. … No me gusta ser falsa ni hipócrita. No me gusta. Jugué un con con el humor y que a esta altura de la vida te ofendas porque alguien te dice algo... ¡por favor!”.

Mientras Moria Casán anunciaba el regreso de la emblemática obra teatral Brujas, Nacha Guevara permaneció en silencio, sin ánimos de seguir respondiendo. Se colocó la máscara protectora -por la pandemia del coronavirus- luego se la quitó y cuando la cámara la apuntó, levantó el dedo mayor de una de sus manos. “Fuck you a vos también, reina”, respondió La One.

“Tengo la alegría de que después de esto no la voy a ver nunca más”, dijo Nacha y dio por finalizada la discusión.

