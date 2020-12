Por decisión del jurado, Charlotte Caniggia fue eliminada del Cantando 2020

En una nueva gala de eliminación del Cantando 2020, Charlotte Caniggia fue elegida para abandonar el programa, aunque en esta oportunidad no fue por el voto telefónico, sino que fue el propio jurado del certamen el que decidió qué pareja iba a continuar.

Al comienzo de la transmisión, la participante saludó a los conductores, Laurita Fernández y Ángel De Brito, quienes le preguntaron si este año iba a celebrar la Navidad, fiesta que, confesó, no le “gusta mucho”.

“Cuando estaba en Italia mi mamá cocinaba, hacía una re cena, pollo con verduras. Yo odio la cocina, la detesto”, contó joven mediática, quien explicó que esta fecha le “gustaba cuando era más chica”, pero que ahora no le ve “mucho sentido”.

Además, la hija de Claudio Paul Caniggia también habló sobre el estado de su relación amorosa con su actual novio, Roberto, y aseguró que, después de pasar algunas peleas, estaba “todo mejor”.

Posteriormente, Karina “La Princesita” Tejeda le reveló su voto, aunque por el puntaje que había acumulado hasta el momento ya se sabía que la pareja que compartía con Cristian Sergio estaba sentenciada al duelo.

La primera pareja a la que salvó el jurado de manera “unánime” fue la de Gladys “La Bomba Tucumana” y Tyago Griffo, por lo que solamente restaba saber si el otro dueto que continuaba en carrera era el que lideraba Charlotte o el del actor Agustín “Cachete” Sierra.

Finalmente, la respuesta no se demoró mucho y fue “La Princesita” quien volvió a tomar la palabra: “Por decisión dividida, la pareja que sigue en este certamen es la de ‘Cachete’ Sierra e Inbal Comedi”, reveló.

"Cachete" Sierra e Inbal Comedi se convirtieron en los décimos finalistas de la competencia

La semana pasada, Charlotte protagonizó un divertido momento cuando Fátima Flórez, que ocupó el lugar de Nacha Guevara en el jurado, aprovechó para hacer una de sus conocidas imitaciones, acorde al momento.

La humorista sorprendió parodiando a Mariana Nannis, madre de Caniggia: “Yo la conozco, ¿entendés? Porque yo la dejo a mi hija, ¿entendés? Que es una número uno, porque tiene carisma mi hija, ¿entendés? Eso que no se compra, ¿entendés? Ni se vende. Es caviar, amore mío. Yo te quiero, Charlotte, te quiero es mi hija”, dijo la comediante, .

Completamente sorprendida, la mediática le respondió “¡gracias, mamá!”. Previamente, la jurado invitada había elogiado las aptitudes de Charlotte al señalar que tiene “un rango (de voz) alto” y que puede llegar “a agudos que cantantes no llegan”.

“Creétela de verdad, porque hoy competiste con cantantes número uno, que pisan escenarios hace muchos años, y vos lo hiciste a la par. Y tenés mucho más, como diría Nacha, ‘te queda mucha tela todavía para cortar y si te lo digo, creétela’”, le había recomendado.

A lo largo de la competencia, la joven fue una de las figuras del certamen que contrajo coronavirus. Fue a principios de octubre pasado y detectó que tenía la enfermedad al sentir “dolor de cabeza y cuerpo”.

“Empezó con síntomas el martes, pero no le daba bolilla, decía ‘me duele el cuerpo como si hubiera hecho gimnasia’, y no había hecho. El miércoles siguió con los dolores, pero no tiene dolor de garganta ni fiebre. Ahora sí un poco de tos”, detalló en su momento su representante, Fabián Esperon.

Al caso de Charlotte se suman el de Florencia Torrente y el del locutor Martín Salwe, que también se contagiaron en distintos momentos.

