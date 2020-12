Divertidas, nostálgicas, pandémicas: las 10 mejores canciones navideñas de 2020

Navidad (Foto: Pixabay)

Diciembre puede ser un mes intenso: fiestas, balances, broches de oro y de los otros. Este año se pone más denso teniendo en cuenta que aún se está atravesando la crisis que desató el coronavirus y que las expectativas para el 2021 se hacen cada vez más grandes. ¿Cuántos familiares podrán sentarse en la mesa el 24? ¿Cuántos aguantarán las ganas de abrazarse? ¿Cuántos aprovecharán el distanciamiento social para no aparecer ni en Nochebuena? Hay muchas dudas y una sola certeza -entre muchos o entre pocos- las fiestas son un hecho.

La música navideña se va aggiornando y artistas de todo el mundo preparan sus villancicos a la carta, cada uno sabe lo que esperan sus fans. Algunos, como Mariah Carey, siguen apostando a replicar una y otra vez la misma canción que tantas satisfacciones le ha dado. Otros, como José Feliciano, reformulan el viejo clásico incorporando a nuevas generaciones de artistas. Esta selección rescata diez de los más llamativos y novedosos temas navideños que salen sobre el final de un año raro, pero que también merece su despedida con cascabeles.

La pandémica: “Can’t Stop Christmas”, Robbie Williams

Hilarante, como siempre, Robbie Williams se corre de su performance romántica y apuesta al humor y la autocrítica disfrazándose del primer ministro del Reino Unido Boris Johnson para actuar en su nuevo video. El COVID-19 va a dejar marca en todos nosotros y también va a dejar su huella en la música. “Can´t Stop Christmas” es de esas canciones que con el correr de los años ayudará a recordar qué pasó en 2020: “Oh, qué año miserable, pero qué momento para estar vivo. Tristemente algunos amigos desaparecieron, esto nunca había pasado antes. Se siente como si estuviéramos en guerra”. En este tema navideño del ex Take That no falta alcohol en gel, menciones al FaceTime y al Zoom, distancia social e incertidumbre.

La más divertida: “It’s Not Christmas Till Somebody Cries”, de Carly Rae Jepsen

“Mi novio es vegano, entonces le dieron de comer pescado. Mi tío lo empeoró hablando de política. Yo tenía algunas opiniones, podría haber comenzado una pelea…”, canta alegre, tan simpática como ácida, la canadiense Carly Rae Jepsen. Esta estrella de treinta y pico que tuvo su auge hace unos años –comandada por el manager de Justin Bieber- volvió no hace tanto con nueva música y una personalidad más definida. Este corte tiene humor, pop y personalidad, como ella. “No es Navidad hasta que alguien llora”, dice. Y algo de cierto hay.

La veraniega: “Holiday in Jamaica”, Shaggy feat. Ne-Yo & Ding Dong

El rey del “Boombastic” celebra las fiestas con una canción que lo representa. Shaggy es jamaiquino y aunque vive desde hace muchos años en Estados Unidos, la sangre caliente del Caribe lo continúa guiando. No ha tenido muchos hits en los últimos años, pero siguió colaborando con artistas de la nueva ola del género urbano. Así trae a Ne-Yo y a Ding Dong a su terreno. El videoclip es explícito, una pareja abre los regalos de Navidad junto al árbol -se nota que es invierno- él le regala a ella un viaje a Jamaica y de pronto aparecen caminando por la playa, buceando, bailando. Navidades con poca ropa.

La influencer: “Naughty List”, Liam Payne & Dixie D’Amelio

La estrategia de marketing es superadora, una estrella de TikTok y un ex One Direction se unen en un tema pegadizo ideal para las navidades teenagers. Ella es Dixie D´Amelio, hermana de Charlie, la tiktoker número 1, y está dando sus primeros pasos como cantante. Él es Liam Payne y sin el carisma ni el vuelo de su ex compañero Harry Styles, sigue cantando y se las rebusca para destacar como youtuber. Unidos tanto por las redes sociales como por la música, Dixie y Liam proponen una letra juguetona en esta “Naughty List”.

La tristona: “Christmas Saves the Year”, Twenty One Pilots

“Pero todos quieren volver a casa este año, incluso si el mundo se derrumba porque todos tienen a alguien que tiene su nombre en un estante. Con decoración barata y el sabor de la alegría. Puedes estar seguro, la Navidad salva el año”. Twenty One Pilots le puso toda la épica a “Christmas Saves the Year” y salió este villancico moderno que invita a lagrimear.

La solidaria: “The Christmas Song”, Shawn Mendes & Camila Cabello

Todos quieren ver parejas en Navidad y ellos lo saben. Shawn Mendes y Camila Cabello explotan el espíritu navideño en esta canción que los muestra prácticamente como en un video familiar. Pulóveres divertidos, luces cálidas, mucha alfombra, en “The Christmas Song” Mendes y Cabello tiraron todo el muérdago al asador en esta versión que viene rankeando muy bien y que, encima, esconde una buena causa. “Feliz Navidad para ustedes y los suyos. El video #TheChristmasSong ya está disponible. Grabado por nosotros y dirigido por Tarzán desde nuestra burbuja de cuarentena. Cada transmisión apoya a los necesitados a través de @feedingamerica”, escribió Camila en su cuenta de Twitter. Tarzán es el perro de los dos y además de donar lo recaudado por las vistas del video que se contabilicen hasta el 31 de diciembre (se puede ver cuánto lleva recaudado de manera muy sencilla al entrar al link de YouTube), la pareja aportó 100 mil dólares de su bolsillo.

La fumona: “Funky Christmas”, Snoop Dogg ft. October London

Navidad, funk y Snoop Dogg junto al cantante y productor October London. “Esto suena como la banda de sonido de la película de Navidad de Snoop Dogg”, escribió un fan en los comentarios del video y puede que tenga razón. Este tema forma parte de un pequeño EP que el rapero acaba de sacar por las fiestas en el que incluye este tema y “The Greatest Gift”. No es la única participación navideña que ha tenido Snoop últimamente, ya que también apareció en un streaming de Martha Stewart, la pastelera de 79 años que lo guió en la decoración de unas divertidas galletitas. Stewart, un clásico de la TV y las manualidades norteamericanas, también mostró galletas decoradas con forma de hojas de marihuana y huesos de perro adornados con el nombre de Snoop. Esta extraña amistad surgió en 2016 cuando hicieron juntos el programa de VH1 Martha & Snoop’s Potluck Party Challenge.

La latina: “Santa Claus Llegó a la Ciudad”, Diego Torres

El cantante argentino sorprendió hace poco con un logrado álbum sinfónico que grabó en diciembre de 2019 en Colombia y que, pandemia mediante, pudo lanzar recién ahora. En este disco, además de algunos de sus clásicos y de dos covers, Diego Torres se dio el gusto de hacer unos cuantos temas navideños. Entrevistado por Teleshow , contó una divertida anécdota de su infancia: “Yo creo que cuando sos chico vivís la Navidad de una manera. Yo soy el más chico de cinco hermanos así que lo viví con mucha fantasía. Igual yo era el quinto así que era el rezagado, me olvidaban en las estaciones de servicio, me dejaban en cualquier lado y recién se daban cuenta a cincuenta kilómetros que me habían dejado abandonado… ¡pobrecito!”.

La reversionada: “Feliz Navidad”, José Feliciano

Referente innegable de los músicos latinos en Estados Unidos, José Feliciano rescata un clásico inoxidable y lo celebra en su aniversario número 50. El hit bilingüe “Feliz Navidad” vuelve junto a los chicos de CNCO, Shaggy, Jon Secada, Bertín Osborne, Jason Mraz, Gloria Gaynor, Michael Bolton, Patricia Manterola, Julio Iglesias Jr. y muchos más. El cantautor que desembarcó en Estados Unidos proveniente de Puerto Rico, reconoce -a sus 75 años- que nunca pensó que una canción tan sencilla se iba a convertir en un clásico navideño. Es muy probable que “Feliz Navidad, próspero año y felicidad” hayan sido las primeras palabras que pronunciaron en español más de cuatro angloparlantes.

La familiera: “I Need You Christmas”, Jonas Brothers

Por más famosos que sean, los Jonas Brothers tienen tantas ganas de juntarse con la familia como cualquier otro terrícola que haya pasado este año entre pérdidas y cuarentenas. Para celebrar el reencuentro, estrenaron “I Need You Christmas” con un video que lo tiene todo para la emoción: ellos de niños, ellos como padres, una mesa repleta y un árbol junto al hogar. “Para nosotros, esta canción despierta recuerdos de las peleas de bolas de nieve de la infancia y la búsqueda de la colina más cercana para andar en trineo. Nos lleva de nuevo a pasar tiempo con la familia armando el árbol de Navidad. Ojalá pueda traerles a ustedes los mismos sentimientos de calidez y felicidad que nos ha brindado su creación. ¡Los queremos mucho, chicos!”, escribió Joe Jonas en su cuenta de Instagram como epígrafe de un álbum familiar en el que no falta nadie.

