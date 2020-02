—Moria: Me encanta. Cuando lo conocí estaba Aníbal, que era el malo… No el malo, sino el ímpetu y todo... Y Alberto. Él estaba siempre al lado de Néstor, era muy importante, siempre lo fue. Un día lo escucho por la tele y me pareció que era un hombre súper moderado. Ellos eran como tan exaltados… Entonces encontrar un hombre moderado que hablaba de filosofía, muy culto… Me encantó su manera de hablar y su voz, y no esa cosa de arenga. Me gustó mucho y me parece que es un gran político, un gran conocedor de la política. Un gran trabajador. Lo que ha trabajado desde el primer día que ha asumido no existe. Lo veo y digo: “Este trabaja”. No lo comparo con nadie porque las comparaciones son siempre negativas, pero lo que veo es que hay un gran trabajo.