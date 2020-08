Fue a apoyar a su novio, sorprendió con su voz y fue convocada: quién es Melina De Piano, la revelación del “Cantando 2020″

Melina De Piano y Nell Valenti - "No te creas tan importante" (Video: @cantando2020)





Fue la revelación del Cantando 2020 sin quererlo. Melina De Piano estaba al costado de la pista alentando a su novio, Nell Valenti, el partenaire de Esmeralda Mitre. Quien notó su presencia fue Karina La Princesita e, incentivada por los conductores -Laurita Fernández y Ángel de Brito- terminó entonando “No te creas tan importante” junto a su pareja.

“Yo te tengo de algún lado”, le dijo Laurita Fernández el jueves a Melina cuando ya había revolucionado la pista del Cantando 2020. La co-conductora no se equivocó: en 2017, Del Piano formó parte de Combate.

El éxito fue tal que luego cantaron otro tema, y hasta el propio Marcelo Tinelli alentó desde sus redes sociales pidiendo que siguiera deleitando a los presentes. Rápidamente su nombre se convirtió en TT y los usuarios de Twitter comenzaron una campaña para que se sume al certamen.

Melina De Piano lanzó su tema "Dame un beso"

Con el visto bueno del conductor, y la aprobación de la producción, al día siguiente era un hecho: Melina De Piano se incorpora al reality musical.

Emocionada hasta las lágrimas, la cantante hincha de San Lorenzo -hecho que Tinelli no dejó pasar- admitió que su convocatoria a la pista más famosa del país logró que sus padres, que están separados, se llamaran por teléfono y lloraran juntos.

El tema que Melina De Piano cantó para San Lorenzo (Video: Instagram)

El tuit de Marcelo Tinelli (con un pequeño furcio en el apellido de Melina)

El conductor alentó la convocatoria para que Melina De Piano se sume al "Cantando 2020"

“Soy llorona fácil. Me emociona porque es una re oportunidad, obvio que tenía ganas. Más en esta época de pandemia que uno deja de hacer shows y de laburar de lo que ama. Gracias a todos”, dijo Melina, que debutará en el certamen como pareja del cantante Leo García.

En diciembre pasado, De Piano lanzó “Dame un beso”, y en su cuenta de YouTube tiene varios temas en homenaje a San Lorenzo. Por su fanatismo por el club, estudió periodismo deportivo y participó de Mundo AzulgranaTV.

Hace cuatro años que está en pareja con Nell Valenti, con quien suele compartir escenario y la pasión por la música. En sus redes sociales comparten videos y canciones y el cantante fue uno de los primeros en celebrar la incorporación de su novia al certamen. “Siempre me acompaña en todo y se lució ante más de un millón de personas y la descosió”, destacó el partenaire de Esmeralda Mitre. “Felicitaciones por entrar al Cantando, hermosa. Lo tenés más que merecido. Vos fuiste quien me convenció para que yo me pruebe en este show y ahora estamos los dos”.

En mayo pasado, Melina y Nell celebraron cuatro años de amor

Melina, por su parte, también expresó su felicidad en las redes sociales luego de la convocatoria que recibió. “No puedo parar de decirlo pero gracias @kariprinceoficial por hacer que todo esto suceda, sos única”, destacó sobre la cantante que fue quien la incentivó a salir a la pista el jueves pasado. “Fue una noche inolvidable y el comienzo de algo que anhelo desde que nací. Estoy en el Cantando y todavía no caigo”.

