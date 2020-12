La historia secreta de cómo se gestó el regreso de Brujas, a 30 años de su estreno y con dos nuevas incorporaciones

Moria Casan y Nora Carpena en una función de Brujas

En un diálogo telefónico de domingo por la tarde, surgió un dato casi de color: “El 3 de enero se cumplirán 30 años exacto de la primera función de Brujas -puntualizó Carlos Rottemberg-. ¿Y si hacemos una edición aniversario de Brujas?”. “Pero ya no tenemos la edad de aquel entonces...”, pareció excusarse Thelma Biral, quien estaba hablando con el productor por un proyecto teatral personal cuando la charla modificó su rumbo, sin que ninguno de los dos lo esperara.

“¡Hacemos la versión remasterizada!, como hacen las películas”, bromeó Rottemberg. La actriz ya no dudó: “Bueno, si tenés ganas le damos para adelante”. Y le pidió: “Fijate qué piensan las otras chicas...”.

Nora Cárpena es una de esas chicas. El productor la llamó de inmediato: “¡Encantada!”, respondió, con igual celeridad. En breve también hubo un mensaje de texto de otra de las chicas: Moria Casán: “¡Por supuesto, vamos a hacerla!”, contestó la diva, con ese “tono positivo y optimista” que la define. Así, en apenas 10 minutos, las tres actrices que -por orden de aparición- encabezaban Brujas ya habían dado el visto bueno.

Rottemberg se comunicó entonces con Graciela Dufau. Un delicado presente la llevó a declinar de una propuesta que, en otras circunstancias, sin dudas hubiera aceptado: en enero murió Hugo Urquijo, su marido durante 35 años. En pleno duelo, la sorprendió la pandemia. El productor comprendió la negativa. El show no siempre debe continuar.

Brujas: Graciela Dufau saluda al público, aplaudida por sus compañeras

Su colega Fernanda Mistral la reemplazó varias veces, por distintas razones. Pero esta vez, por razones personal, no pudo aceptar. Pasaron un par de días, se bajaron otros apellidos, pero quien subiera a la tablas en el lugar de Dufau no aparecía. Rottemberg volvió a llamarla: “¿Quién sentís vos que podría hacerla?”. Graciela le pidió unos minutos y le respondió por texto: “Te va a parecer extraño, pero para mi papel, el de la jueza, te sugiero a Sandra Mianovich”. Bastó que la cantante leyera el libro recibido en su correo electrónico para, cuatro horas más tarde, responder: “¡Vamos para adelante!”.

Restaba definir el rol que en la obra original desarrollo con excelencia la recordada Susana Campos. Y esta vez fue la esposa de Rottemberg quien acercó un nombre: María Leal. Las tres brujas levantaron el pulgar a modo de aprobación, y la ex Grande, Pá! se incorporó al elenco. “Al ratito estaba marcando el libro, a la vieja usanza, que de inmediato le mandamos a su casa. Esa misma jornada ya era una bruja”, destaca el productor.

De ese modo, luego de aquella comunicación telefónica en la tarde del domingo 13 de diciembre, el viernes 18 las cinco brujas, el director Luis Agustoni y Rottemberg sellaron el acuerdo con una puesta de dedos sobre un papel en blanco -a modo de simbólica firma de contrato- en un restaurante porteño. La semana próxima arrancarían los ensayos, y el 8 de enero de 2021 Brujas levantaría el telón en el Multitabarís Comafi. A tres décadas del debut. Pero con la magia intacta.

Brujas 2021: con María Leal y Sandra Mihanovich, el elenco sella su compromiso para una nueva versión del clásico teatral (Foto: Instagram)

“Esto es como una resistencia cultural -dice Rottemberg, en diálogo con Teleshow -, en la que artistas con muchos años en la profesión están convencidos de que la manera de responderle al público y fomentar el regreso al teatro es haciendo funciones. Y demostrando que, cuidando los protocolos, no solo se puede trabajar, sino que también la gente puede ir a las salas a disfrutar de un espectáculo”.

Brujas, que narra la historia de cinco ex compañeras de un colegio religioso que se reencuentran después de muchos años para una cena, es todo un hito teatral. Estuvo siete años en cartel desde aquel 3 de enero de 1991. En el 2000 volvió a escena durante una temporada, para otro retorno en 2009. Y siempre con un éxito de taquilla absoluto.

A mediados de 2018 Moria recibió en el programa que conducía por América -Incorrectas- a Cárpena, Biral y Dufau. Juntas recordaron distintas vivencias. “Cuando empezamos con Brujas, las dos hijas de Nora no estaban casadas. Y cuando terminamos Brujas, tenía siete nietos -señaló Casán-. Querida Thelma, cuando empezamos Brujas estabas con Titino (Pedemonti), cuando terminamos ya no estabas con Titino (murió en 2004). Pero teníamos nuestros nietos, nuestros hijos. No quiero ser pálida, pero les estoy contando la vida. Es lo que realmente nos pasó. No es drama, es la vida que te pasa, es la vida que pasamos...”.

Ahora, Carlos Rottemberg cierra la charla con Teleshow una emotiva mención: “Se lo dedico a Guillermo Bredeston, que fue mi amigo y mi socio en esta aventura de Brujas”. Sin dudas Nora Cárpena allí, arriba del escenario, sentirá lo mismo...

