México

Adultos mayores anuncian Megamarcha este 25 de mayo: Protestarán contra los recortes a las pensiones de los jubilados

La movilización comenzará en la explanada del Senado y avanzará hasta el Zócalo, donde los asistentes exigirán soluciones a los recortes recientes

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La jornada prevé la congregación de cientos de pensionados y adultos mayores, quienes acudirán ante organizaciones nacionales para rechazar las modificaciones al sistema de pensiones. (Foto: Instagram)
La jornada prevé la congregación de cientos de pensionados y adultos mayores, quienes acudirán ante organizaciones nacionales para rechazar las modificaciones al sistema de pensiones. (Foto: Instagram)

Miles de adultos mayores y jubilados anunciaron este viernes una megamarcha para el 25 de mayo en la CDMX, en protesta contra los recortes y reformas al sistema de pensiones que, argumentan, vulneran sus derechos adquiridos.

La movilización, impulsada por la Alianza Nacional de Jubilados, se suma a una oleada de demandas por certeza jurídica y respeto a sus prestaciones.

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La reciente reforma al Artículo 127 Constitucional y los ajustes en la Ley del ISSSTE han generado indignación entre jubilados y pensionados. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Los adultos mayores exigen el respeto a sus derechos adquiridos tras décadas de trabajo. La movilización, que partirá a las 9:00 de la mañana desde la explanada del Senado de la República rumbo al Zócalo, buscará presionar para revertir las recientes reformas.

Ejes de la protesta: defensa de las pensiones y del Estado de Derecho

Las demandas de los manifestantes se concentran en la defensa de sus derechos y la exigencia de soluciones inmediatas ante los recortes. Desde la organización, los puntos centrales son:

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  • Defensa del Estado de Derecho ante cambios legales percibidos como regresivos.
  • Respeto a las pensiones ganadas y rechazo a cualquier recorte retroactivo.
  • Seguridad jurídica para el pago íntegro y oportuno de las pensiones.
  • No a la retroactividad en reformas y respeto a derechos laborales históricos.
Manifestantes demandan seguridad jurídica y no retroactividad en las reformas que afectan las pensiones de adultos mayores en México. (X/ @JLAC5)
Manifestantes demandan seguridad jurídica y no retroactividad en las reformas que afectan las pensiones de adultos mayores en México. (X/ @JLAC5)

Estas exigencias, de acuerdo con los comunicados emitidos, reflejan el sentir de quienes ven vulnerada su estabilidad tras años de aportaciones al sistema. La jornada buscará así canalizar el descontento en una movilización pacífica y abrir la puerta a un diálogo directo con autoridades federales.

Ruta, horario y recomendaciones para la Megamarcha

La organización de la Megamarcha detalló una logística pensada para la seguridad y visibilidad de los participantes:

  • Hora y punto de partida: 9:00 a.m., explanada del Senado de la República.
  • Destino: Zócalo de la Ciudad de México.
  • Código de vestimenta: Pantalón azul y camisa o playera blanca.
  • Recomendaciones emitidas: Llevar agua, gorra o casco, y pancartas con mensajes claros y respetuosos.
  • Participación: Invitan a familiares y amistades a sumarse, o enviar representantes.
La protesta iniciará a las 9:00 horas desde la explanada del Senado rumbo al Zócalo capitalino, según la convocatoria de la Alianza Nacional de Jubilados. EFE/Senado de la República
La protesta iniciará a las 9:00 horas desde la explanada del Senado rumbo al Zócalo capitalino, según la convocatoria de la Alianza Nacional de Jubilados. EFE/Senado de la República

Se anticipan afectaciones viales en Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, por lo que se recomienda tomar previsiones. La movilización es presentada como pacífica y abierta, buscando sumar el respaldo social a la causa de los jubilados.

Un llamado urgente ante la crisis de las pensiones

La reducción de pensiones y la reforma al sistema han generado alarma entre los jubilados, quienes denuncian impactos directos en su economía y calidad de vida:

  • “Mi pensión es ganada” y no permitirán retrocesos en sus derechos.
  • El movimiento exige revertir las decisiones que consideran injustas y proteger los derechos de los jubilados.
  • Solicitan a la sociedad y medios sumar atención ante el riesgo de que la crisis se agrave.
Se prevén afectaciones viales en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma durante la Megamarcha por la defensa de las pensiones en México. REUTERS/Raquel Cunha
Se prevén afectaciones viales en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma durante la Megamarcha por la defensa de las pensiones en México. REUTERS/Raquel Cunha

De esta manera, la marcha del 25 de mayo representa un llamado a la defensa de la justicia social y el futuro de miles de familias mexicanas.

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