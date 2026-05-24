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Rusia lanzó un ataque masivo con misiles balísticos contra Kiev y hay alerta en toda Ucrania

Decenas de civiles se refugiaron en las estaciones de metro de la capital. Zelensky habia advertido que Rusia preparaba un ataque de gran magnitud y mencionó que Moscú podría emplear el misil hipersónico Orechnik

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Decenas de personas se refugiaron en una estación de metro durante los ataques con misiles y drones rusos (REUTERS/Thomas Peter)
Decenas de personas se refugiaron en una estación de metro durante los ataques con misiles y drones rusos (REUTERS/Thomas Peter)

Fuertes explosiones sacudieron Kiev en las primeras horas del domingo y activaron una alerta aérea en toda Ucrania por un ataque atribuido a misiles balísticos rusos. La ofensiva impactó al menos cuatro puntos de la capital, entre ellos edificios de viviendas.

Testigos observaron a familias y residentes desplazarse hacia estaciones de metro subterráneas, utilizadas como refugios. Las detonaciones hicieron temblar estructuras en el centro de la ciudad y generaron temor entre la población, mientras las autoridades desplegaron medidas de emergencia.

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Los civiles refugiados pasan la noche en la metro de Kiev en medio de los ataques rusos (REUTERS/Alina Smutko)
Los civiles refugiados pasan la noche en la metro de Kiev en medio de los ataques rusos (REUTERS/Alina Smutko)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, había anticipado el sábado la inminencia de un ataque ruso de gran escala y mencionó la posible utilización del misil hipersónico Orechnik, que Moscú desplegó en Bielorrusia el año anterior. “Estamos comprobando esta información. Utilizarán armas de medio alcance en el ataque. La locura rusa no conoce límites, así que por favor, salvad vuestras vidas. Refugiaros”, dijo.

El misil, de alcance medio, ya se utilizó dos veces desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022: una vez contra una fábrica militar en noviembre de 2024 y otra contra una planta aeronáutica en enero de 2026, ambas localizadas lejos de Kiev, en el oeste de Ucrania, cerca de las fronteras de la OTAN.

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Kiev registró explosiones en distintos puntos tras un ataque masivo con misiles balísticos (Europa Press)
Kiev registró explosiones en distintos puntos tras un ataque masivo con misiles balísticos (Europa Press)

“Estamos preparando las defensas aéreas lo máximo posible. Vamos a respoder a cada ataque ruso. Dimos permiso para el desfile, pero no tienen permiso para la locura. Esta guerra debe acabar. Es necesaria la paz, no misiles para satisfacer las enfermizas ambiciones de una persona”, aseguró Zelensky, antes de este suceso.

“Si se permite a Rusia destruir la vida a tal escala, entonces ningún acuerdo podrá disuadir a otros regímenes parecidos, fundamentados en el odio, la agresión y los ataques”, agregó.

Volodimir Zelensky anticipó el riesgo de una ofensiva rusa de gran escala contra Ucrania (EFE)
Volodimir Zelensky anticipó el riesgo de una ofensiva rusa de gran escala contra Ucrania (EFE)

En paralelo, Estados Unidos alertó sobre un ataque aéreo ruso de gran envergadura en las siguientes 24 horas. La embajada estadounidense en Kiev recomendó a sus ciudadanos en Ucrania prepararse para buscar refugio ante la activación de cualquier alerta aérea. Fuentes estadounidenses indicaron que el gobierno de Zelensky consideró probable una nueva ofensiva desde Bielorrusia, con ataques de drones enfocados tanto en Kiev como en la región de Chernígov, en un contexto de estancamiento de los avances rusos en los frentes este y sur.

Mientras la capital afrontó el ataque, Zelensky agradeció públicamente a las Fuerzas Armadas ucranianas por un operativo que, según expuso, golpeó instalaciones del complejo militar industrial ruso en la región de Perm, a casi 2.200 kilómetros de Kiev. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Facebook, el mandatario destacó la acción contra una empresa identificada como Metrafrax Chemicals, dedicada a la producción de insumos para sistemas militares, incluidas piezas para drones, explosivos y misiles.

(Con información de AFP)

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