“La nueva integrante es Belén”, anunció Muscari. “Ahí nomás, semi desnuda, muerta de calor y con lágrimas de alegría, me vino a felicitar todo el elenco que estaba presente. Yo soy muy payasa, así que me puse a hacer caras y voces raras”, recuerda quien también dicta clases de pole dance y de flow. “Siempre fui partidaria de que al teatro nacional le faltaba cuerpo. Me encanta ver a las bailarinas diosas esculturales y por suerte nunca tuve un trastorno que me hiciera sentir mal por verlas a ellas diferentes a mí, pero entiendo que no es el caso de la mayoría de las personas más grandotas, y me parece fantástico que el ambiente esté más abierto a la crítica del público y animarse a mostrar otros cuerpos. Porque son todos reales, ninguno es imaginario. Por otro lado, está bueno poder ir a ver una obra y encontrar gente más parecida a vos, tanto más gordos como mucho más flacos”, analiza Belén, es oriunda de Tigre y ex estudiante de teatro musical en la escuela de Julio Bocca y en la Escuela de Música de Buenos Aires (EMBA).