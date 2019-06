"Mostrar, muestro", agregó y detalló que hará un topless en la experiencia que se lleva a cabo en el Gorriti Art Center y que tiene como anfitriones a Gloria Carrá y Diego Ramos. "No es que la gente viene y lo único que ve es un desnudo. No lo haría sin ningún motivo. Siempre fui consecuente de lo que dije: no tengo problemas en estar escotada, o mostrar mi cuerpo, siempre y cuando esté resguardada por un personaje, o que cuente otra cosa. En este caso, es lo mismo, porque muestro, pero también bailo. Hay actores y es dentro de un contexto artístico", se explayó quien comenzó a trabajar en los medios hace 10 años.