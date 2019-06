—Cuando le conté a mi papá de qué se trata, las cosas que tengo que hacer, me respondió "apa, lo voy a charlar con tu madre". Entonces, les dije a los dos "con una mano en el corazón, me parece que no es un espectáculo para ustedes". A mí me resultaría muy incómodo que mis padres me vean haciendo situaciones eróticas o de fantasía. No creo que sea para ese público. Ahora, si ellos tienen ganas de vivir una noche así, no hay problema. Yo, que tendré pudor cuando vean una escena mía así, les dije que compren las entradas y no me avisen cuándo van a ir.