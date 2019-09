–El activismo gordo me ayudó un montón a liberar esa parte, a verme más allá de cómo el mundo quiere que me vea. Entendí que todo lo que me había pasado en la vida no tenía que ver con cuánto pesaba. Realmente existe un problema con cómo se trata a las personas gordas. Hace poco me fui a comprar una campera de invierno y me la quisieron cobrar 20 mil pesos. Eso es violento. Nunca tuve ropa en mi vida. Nunca pude elegir. Y registrar eso, darse cuenta de que fue violencia lo que hicieron con nosotras y que estuvo mal, es liberador. Te ves de otra manera, te dan ganas de hacer otras cosas, entendés que tu única misión en la vida no es bajar de peso. Cuando se muere una mujer, nadie dice: “Qué buen small. Siempre mantuvo 50 kilos” (se ríe).