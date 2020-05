La segunda foto que Julieta comparte se trata de una tierna imagen junto a su hija Helena cuando era bebé. “Se le salía mucho el chupete, entonces yo se lo sostenía para que no se le caiga y no se pusiera a llorar. Y un día me quedé dormida en una siesta con ella en la cama”, recuerda sobre la imagen que tomó su ex pareja, el padre de Helena.