Hace unas semanas, Mónica había manifestado su preocupación porque en el país en el que vive aún no habían sugerido a la sociedad que se quedara en su casa. “México aún no despierta. Se ha minimizado el brote tanto como la gravedad de lo que significa ‘hacer vida normal’ y dispersar el virus. Son casi 130 millones de habitantes, y si la vida sigue ‘normal’, en proyección de números y estadísticas, no quisiera imaginar... No hay una bajada de línea real. Se prioriza la economía a gran escala y se subestima al pueblo, no conectando desde la información con la realidad, y aún muchas personas siguen creyendo que esto no es grave y que se exagera. México necesita despertar. Necesita convencerse de la gravedad y unirse desde la responsabilidad y los cuidados hacia uno y hacia el prójimo ante esta realidad para prevenir un desastre como el de los demás países que no oyeron a tiempo”, había dicho la actriz que decidió aislarse junto a su familia mucho antes de que el presidente López Obrador pidiera que se redujeran las salidas.