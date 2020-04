“Estoy muy sola. No tengo pareja. No tengo con quien hablar, salvo con mis seguidores en las redes sociales, que son los únicos que me responden", dice quien se peleó con Guido, el único de sus hermanos con quien tenía relación hasta hace algunos meses. “Para mí murió para siempre. No lo quiero ver más. Es un psicópata y un mitómano. Cuando fue lo de mamá hizo abusos muy grandes con la tarjeta de crédito”.