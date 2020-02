Horacio Pazos (73) estaba internado en terapia intensiva en el hospital Argerich desde hacía 74 días, peleando contra una dura enfermedad que lo había dejado ciego. “Tomé la decisión más difícil de mi vida al pedirle a los médicos que no te forzaran más. Fue la última lección que me diste. Respetar los tiempos del otro. No ser egoísta. Te dejé ir porque ya no dabas más” , contó Nancy.