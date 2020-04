“Tengo una historia de mierda. No conocí a mi padre y mi mamá me sacó el primer sueldo de la tele. ¿Cómo llegué a esto? Me dejé estar por gil. Yo no soy pobre, vivo aquí porque no tengo para pagar una sirvienta. Perdí como en la guerra cuando vendí la casa que tenía a un dólar de veinte pesos. Vivo así porque no puedo ver”, sostuvo Lamarque, que además relató que trabajó de remisero hasta hace un año, cuando quedó ciego y no pudo seguir manejando el vehículo.