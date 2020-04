Anamá Ferreira, entre lágrimas, reconoció: “Lloro todo el tiempo”. La ex modelo señaló que la situación la tiene preocupada: “No puedo más, es un horror. Si yo no trabajo, no como y no pago. Yo doy trabajo. Ya tuve que llamar al médico dos veces, aunque no quiero llamar, porque no quiero molestar... Pero si te desmayás y estás sola, ¿qué hacés?”, confesó la empresaria, que tiene a su cargo decenas de empleados. Y muy angustiada, reflexionó: “Perdí la alegría”.