“Te voy a extrañar horrores. Pero te deje ir porque sabía que ya no querías más. Tome la decisión más difícil de mi vida al pedirle a los médicos que no te forzaran más. Fue la última lección que me diste. Respetar los tiempos del otro. No ser egoísta. Chau, papá. Hasta el próximo Gancia”, concluyó el emotivo posteo, que acompañó con una foto de su papá a pura carcajada, como seguramente lo va a querer recordar por siempre a partir de ahora.