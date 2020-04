En este contexto, quien se sumó a dar su opinión fue Albertito, el personaje que encarna Álvaro Navia en Polémica en el Bar, quien adaptó la letra de Estoy verde (No me dejan salir). Mariano Iúdica - conductor del clásico ciclo de América- presentó el video donde se ve al actor cómico cantando esta canción, creación de Charly García y la que rebautizó como "Hit de la cuarentena: Estoy viejo, no me dejan salir”.