Andrea Politti tuvo que interceder tras una fuerte pelea entre el jurado y una participante de “Corte y confección”

Al ver este tenso ida y vuelta, Andrea Politti dio su parecer al respecto. “Quiero aclarar algo porque sino el jurado a veces queda como mal visto. Y en realidad, cuando se les da una consigna, la idea es que la cumplan. Esto no quiere decir que ustedes no se muestren como diseñadores, que no tengan ideas propias o que no sean excelentes. No lo tienen que demostrar, simplemente tienen que ajustarse a la consigna para seguir en el taller. Esto recién comienza”, dijo la conductora.