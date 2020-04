“Yo salí a navegar con mi barca por el mar, no había límites parado en mi destino. Y una noche apareció, en silencio, a estribor. Y su boca gigantesca abrió y se me vino. No podía imaginar que me la podía cruzar. La ballena blanca ataca en todos los caminos. Ahora sólo estoy aquí, sé que no puedo salir, estoy en la panza de Moby Dick”, canta en la letra que escribió haciendo referencia a la pandemia que ya se cobró más de 180 mil vidas.