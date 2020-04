“No me puedo arriesgar más”, había dicho la modelo en ese momento. Y, con los ojos llenos de lágrimas, había asegurado: "No tuve la oportunidad de darle un abrazo a un montón de seres queridos antes de quedarme en casa, porque la verdad es que ya decidí que no voy a ver a nadie más. A muchas amigas las veo hoy hasta dentro de unos días. Y de verdad estoy asustada porque sé que le va a tocar a alguien que quiero directa o indirectamente, o algún contagiado de alguien que quiero va a existir en los próximos días. Estoy preparándome anímicamente para acompañarlos tal vez desde la distancia, por teléfono. Y si yo los necesito, sé que cuento con un montón de gente que me ama”.