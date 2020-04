“Yo me sé cuidar perfectamente. Lo he hecho toda mi vida. Nunca necesité nada de nadie. La gente mayor es la que mejor se cuida. Cuando uno tiene 20 años cree que nunca le va a pasar nada, pero los grandes no", explica la diva y agrega: “Me cayó pésimo esa decisión. Y jamás pediré permiso para salir. Mientras no haya que salir, no salgo y punto”.