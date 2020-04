Días anteriores también había realizado una parodia del audio de Yanina Latorre hablando de sus vecinas que la acusaban de haber roto la cuarentena obligatoria. “Me fue inevitable no dejarme llevar por la tentación de encarnar esta inconfundible catarsis tan tuya. Obvio con autorización pa’ que después no me cobres derechos de autor”, le dijo la ex vedette a la panelista de LAM.