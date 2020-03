“Creo que es importante no entrar en pánico, pero sí tomar conciencia de todo lo que está pasando y sobre todo ser solidarios”, añadió. “Depende de nosotros que no empeore”, sostuvo. Y finalizó su testimonio con un buen consejo, ideal para los tiempos hogareños que hoy viven niños y adultos: “Tómense este tiempo para aprender al menos una cosa nueva que no sepan”.