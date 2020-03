Finalmente, el mensaje que el protagonista decide enviar no es un plato de comida, sino una niña. Es decir que el futuro y la solución no están asociados al plano material, al igual que lo que ocurre hoy (más allá de que se espera que se avance en el descubrimiento de una vacuna) que el dinero no sirve para escapar de la pandemia, que afecta a todas las clases (claro que ayuda a pasar mejor el aislamiento).