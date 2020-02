—Me voy. Me meto tanto en el cuento, como después me voy, me corto, me disperso. Puedo mantener conversaciones y concentraciones días enteros, pero de golpe no, de golpe... ¡ups!, me voy. Me puede pasar leyendo a Borges o a Cortázar. Pero con lo que nunca me fui es con Robin Wood. Es medio irrespetuoso hablar de la dislexia: le echo la culpa a la dislexia como se la podría echar al viento. No vayas a pensar que es cosa de los disléxicos esto que te cuento. A veces me puedo pasar un día entero dibujando, y a veces no puedo estar cinco minutos en el mismo dibujo. Y así me pasa con los libros. La lectura es un hábito que tenés que alimentar, ir acompañándolo. Bueno, es un desafío precioso que me dejo para dentro de un tiempo, cuando mis hijos ya estén grandes.