“He leído muchas madres embarazadas con tanta emoción, tanto sentimiento que la primera vez que me hice una ecografía y escuché el latido de su corazón no me emocioné, y me sentí culpable. O pensé que iba a ser una mala madre y me preguntaba: ‘¿Por qué? Si todas se emocionan, y cuando están embarazadas aman a sus hijos sin haber nacido...’”, afirmó Mina.