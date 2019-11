“Mi familia y mis amigos me dijeron que estaba ‘loca’ desde el día que supieron que iba a viajar especialmente para conocerlo. Pero yo les dije: ‘Si no me arriesgo, nunca voy a saber si es o no mi destino’. Y hoy están contentos de verme feliz”, concluyó en aquél momento Bonino, a quien le bastaron apenas meses para confirmar que su intuición era la correcta. Un presentimiento que dio lugar a una historia de amor que en alrededor 90 días tendrá su mejor final cuando Benicio ya esté entre ellos.