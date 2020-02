“Gladys es una mentirosa, fabuladora y homofóbica -respondió furiosa Salazar al ser consultada por Teleshow- . Ella dijo en un programa de televisión (Los ángeles de la mañana) que yo rompí una tela para entrar y pasar al escenario. Yo tengo acceso a ese lugar porque voy como figura tucumana. Yo no tiré piedras ni ladrillos; no me voy a romper las uñas. Si yo le hubiese querido dar una cachetada lo hubiese hecho, por atrevida. Solo quise preguntarle por qué tanto odio hacia mi persona, porque ella me hizo un 'fuck you’ desde el escenario y a mi me dio bronca. Todo el mundo dice que soy mala persona; pero a mi me costó muchísimo que en Tucumán me respeten como a una mujer. Gladys es una sinvergüenza. Ella dijo que a mi me sacaron, pero yo decidí irme sola. Es una mentirosa. Ella sabe la interna que tiene conmigo. Nunca me llegó una carta documento suya; ella tiene miedo que yo diga una cosa que se. En Tucumán nadie la quiere”; cerró.