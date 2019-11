“Lo mismo pasa con el tema de la lactancia. Se habla desde la ignorancia. Hace unos días subí unas historias a Instagram mostrando las mamaderas que me habían dado. Muchas respuestas fueron: ‘Pero, ¿mamadera? Si tenés que darle teta'; ‘¿Cómo vas a comprar una mamadera si el bebé toma teta?'. Y así, miles... Ojalá tenga la posibilidad de amamantar, pero no depende cien por ciento de mí. ¿Y si no me sale? ¿Y si me agarra una mastitis? O peor, ¿si tomo medicación y no puedo darle la teta? ¿Cómo estaría esa madre que desea amamantar pero no puede por culpa de la medicación? Frustrada. Se sentiría hasta menos madre, porque con todas las cosas que leés parece que si no das teta no existe esa conexión de madre e hijo”, agrega la periodista, que es oriunda de Quilmes.