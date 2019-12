Con el respaldo de Actrices Argentinas, Thelma Fardin realiza su denuncia contra Darthés, sobre un hecho que habría ocurrido cuando ella tenía 16, y el actor, 45. “Durante nueve años lo anulé para poder seguir hasta que escuché a otra compañera acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo... Me agarró la mano y me hizo que lo tocara para que sintiera su erección. Me dijo: ‘Mirá cómo me ponés’. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no y me metió los dedos. Le dije: ‘Tus hijos tienen mi edad’, pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró”, contó la actriz en un video que se reprodujo en la sala del teatro en donde se hizo la conferencia de prensa.