"Me agarró la mano y me hizo que lo tocara para que sintiera su erección. Me dijo 'mirá como me ponés'. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no y me metió los dedos. Le dije 'tus hijos tienen mi edad' pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró".