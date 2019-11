“Eran las 4:30 de la mañana y (como) yo no quería tener sexo con mi marido, me agarraba y me pegaba. Después, se acostaba conmigo”, sostuvo durante un móvil en Involucrados sobre el abuso que habría sufrido por parte de quien fuera su marido durante casi 30 años. En agosto, Mariana había roto el silencio en el programa de Susana Giménez, revelando que durante su matrimonio fue víctima de violencia física y verbal. En aquella entrevista también afirmó que perdió un embarazo luego de que Caniggia le pegara golpes contra un auto.