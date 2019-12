—Se dio de manera espontánea. La cabeza hace clic... y de repente ya no te sale decirle mamá, como hasta hace unos meses; te sale decirle Liliana. A Pablo hace rato que le decimos Pablo. Por momentos puede que uno se confunda, contás algo viejo y te sale decir: “Estábamos de vacaciones con mi mamá y mi papá”, porque volvés a ser como esa nena que creía que eso era una mamá y un papá. Lo digo en serio: no les deseo el mal, no les tengo rencor; son personas a las que les falto mucho amor. Con Pablo no siento eso de “Que te pudras en la cárcel”. Y con Lliliana... bueno, estoy trabajándolo día a día. Ya no estamos en contacto. Quizás el abuso ya está asumido, pero que mi mamá no nos haya cuidado, que no nos haya defendido como una leona... me pesa un montón. Me cuesta entenderlo. Lo estoy procesando.