Patentar un auto en Argentina: el mapa de las provincias más caras y más baratas

El costo de patentar un auto 0 km en Argentina varía hasta el doble según la provincia elegida por el comprador

En Argentina, el costo de registrar un auto cero kilómetro puede cambiar drásticamente según la provincia donde se realice el trámite. La diferencia, que en algunos casos supera el millón de pesos, responde a las distintas tasas impositivas que fija cada jurisdicción e impacta de lleno en el precio final del vehículo.

El Instituto de Economía de la UADE —cuya dirección está a cargo de Fausto Spotorno— difundió una comparación de las tasas en todo el país. Usando como modelo un auto de 40 millones de pesos, Córdoba lidera la lista de los lugares más económicos para registrar un auto, con una tasa del 1,07 %. Registrar ese vehículo allí cuesta poco más de 420.000 pesos.

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En segundo lugar se ubica la provincia de Buenos Aires, cuyo impuesto al registro asciende al 1,59 %. Registrar el mismo auto cuesta en ese caso $630.000. En tercer lugar figura Mendoza, con una tasa de 1,83 % y un costo para registrar el vehículo de más de 700.000 pesos.

Córdoba se posiciona como la provincia más económica para registrar un auto nuevo, con una tasa del 1,07% y un costo aproximado de 420.000 pesos

El extremo opuesto lo ocupan San Luis, Entre Ríos y Río Negro. En San Luis, la tasa de 2,94 % implica que patentar un auto de 40 millones de pesos cuesta $1.176.000. Entre Ríos eleva la alícuota hasta el 3,33 % y lleva el costo a $1.330.000. El caso más oneroso se observa en Río Negro, donde el impuesto es de 3,5 % y el importe a pagar por registrar el auto alcanza el $1.400.000.

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Por qué existen estas diferencias según la provincia

Según explicó en Infobae en Vivo la periodista especializada en Economía, Cecilia Boufflet, las provincias con industria automotriz tienden a tener impuestos más bajos debido a la influencia de las terminales y un enfoque productivo coordinado con el sector.

“La provincia de Córdoba es una provincia que tiene radicación de automotrices, que ha tenido siempre una agenda proindustrial, productiva, muy vinculada al desarrollo de la industria automotriz y probablemente eso también ha hecho que haya un incentivo específico a no gravar con impuestos altos el registro de un auto”, indicó.

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Las provincias con impuestos más altos atribuyen las mayores tasas al registro vehicular a necesidades locales de financiamiento y a una menor presión del sector industrial (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, las provincias con tasas más altas atribuyen ese nivel impositivo a necesidades de financiamiento específicas o a la ausencia de presión de sectores industriales para reducir gravámenes. “Cada provincia va a poner un argumento en eso. Esta plata la usamos para tal cosa, este fondo es para tal otra. Ahora, después, la asignación específica de ese impuesto no existe como tal”.

Según la periodista, el impuesto “va a la bolsa de impuestos de cada provincia, y después depende de qué sectores tienen más capacidad o cuál es el impacto que tiene el registro de determinadas cosas en el lugar. Es a donde elige poner el impuesto ese que pasa un poco desapercibido”.

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El peso de los impuestos y los gastos asociados a la compra de un auto

Cabe destacar que quien adquiere un auto nuevo no solo debe pagar el precio del vehículo y el impuesto provincial por el registro inicial. Existen, además, otros gastos obligatorios como tasas municipales, seguros, patentes anuales y gastos adicionales de administración.

El impuesto provincial al registro de autos, junto con tasas municipales, patentes y seguros, eleva notablemente el gasto total de adquirir un vehículo nuevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias en la carga impositiva entre provincias y la ausencia de una asignación precisa del destino de esos fondos conforman un escenario complejo para quienes deben inscribir su vehículo en el país.

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