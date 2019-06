Raquel Hermida, abogada de Anita Co, denunciada por Darthés por calumnias e injurias luego de decir públicamente que él había abusado de ella en las grabaciones de Gasoleros, especuló con el viaje del actor al país: "A nuestro criterio es una temática personal. Como no puede ingresar al country en Nordelta (donde vivía) porque todo el mundo se había manifestado en su contra, quiere hacer todo desde Rosario, debe ser alguna venta o alguna cosa que nada que ver con (su abogado, Fernando) Burlando. Como estrategia, esto lo mata porque él había dicho que no venía a la audiencia porque estaba enfermo".