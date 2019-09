—Es que no sé si hay una edad para eso. Me parece que el arte es arte y no tiene límites. Puedo escuchar Beethoveen que no tiene nada que ver con nuestra sociedad de hoy en día ni con nuestro contexto político ni con absolutamente nada de lo que conocemos. Uno conecta con el arte porque es algo que parte de la sensibilidad. Y, por suerte, trasciende todo tipo de estructura.