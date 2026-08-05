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Sheinbaum señala ‘contradicción’ en norma para presidir la Corte, reconoce preocupación de empresarios sobre sucesión del cargo

La presidenta hizo un llamado a “resolver” la redacción del lineamiento en la Constitución Política

Una sala de audiencias con jueces de la Suprema Corte sentados en un estrado curvo de madera. Banderas, un retrato y asientos vacíos en primer plano
Jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presiden una sesión plenaria en la sala del máximo tribunal, discutiendo asuntos legales importantes. (Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma la constitucionalidad de la facultad que permite a la autoridad incluir a personas en la lista de bloqueados cuando existan indicios suficientes de vínculos con delitos como lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. )
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La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que algunos empresarios le han expresado su incertidumbre entorno a “uno u otro” ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a un año de que concluya el periodo de Hugo Aguilar como presidente del máximo tribunal de justicia.

Esto, luego de que en una columna de opinión se difundió que presuntamente, durante una reunión en Palacio Nacional, un grupo de 12 empresarios le expresaron a la mandataria su preocupación por que Lenia Batres asuma como ministra presidenta de la Corte próximamente.

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Al ser cuestionada sobre el tema en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, Sheinbaum Pardo respondió que “hay empresarios que plantean a una u otra persona, no necesariamente Lenia Batres”.

Sin embargo, consideró que esto “un asunto de la Corte”, por lo cual afirmó que lo debe resolver el máximo tribunal.

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