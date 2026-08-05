Las exportaciones agroindustriales a la Unión Europea alcanzaron los USD 2.500 millones en el primer semestre

Los envíos a la UE totalizaron 4,1 millones de toneladas, con una suba del 14% interanual

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Las exportaciones agroindustriales hacia la Unión Europea (UE) mostraron un aumento marcado en los primeros 6 meses del año tanto en valor como en volumen comercializado. El desempeño estuvo impulsado por la mejora de diversos complejos productivos y por las nuevas condiciones comerciales derivadas del acuerdo Mercosur-UE, que comenzó a implementarse en mayo.

Durante el primer semestre de 2026, las ventas agroindustriales al bloque europeo alcanzaron los USD 2.500 millones, lo que representa un crecimiento del 30% en valor respecto del mismo período de 2025.

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En términos de volumen, los envíos totalizaron 4,1 millones de toneladas, con una suba del 14% interanual, según los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.

Entre los complejos que registraron los mayores aumentos en valor se destacaron el girasol, con un incremento del 451%; tabaco, con una suba del 215%; legumbres, con 167%; ingredientes alimenticios, con 164%; y apicultura, con 127%.

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Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones agroindustriales argentinas con destino al bloque europeo alcanzaron los USD 2.500 millones

También mostraron una evolución positiva los sectores de pesca y acuicultura (+112%), ovinos y alimentos para animales (+82%), equinos (+55%), cítricos agrios (+52%), productos vitivinícolas (+27%) y bovinos (+22%), entre otros.

Asimismo, se destacan algunos productos que no presentaban exportaciones desde hace algunos años en el primer semestre tales como aceites de oliva vírgenes, la pasta química de madera, el lino, la harina y sémola de legumbres y las yemas de huevos, entre otros.

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Además, el mercado europeo continúa destacándose por el alto valor agregado de los productos adquiridos. El precio promedio por tonelada exportada a la UE alcanzó los 608 dólares por tonelada, un valor 39% superior al promedio registrado para las exportaciones agroindustriales argentinas hacia el conjunto de destinos internacionales.

Dentro de los productos con mayor valor unitario exportados al bloque europeo sobresalen las semillas, con un precio promedio de USD 49.821 por tonelada; el aceite esencial de limón, con USD 28.907 por tonelada; la carne bovina deshuesada fresca o refrigerada, con USD 15.100 por tonelada; los animales equinos, con USD 12.381 por tonelada; y la lana peinada, con USD 11.462 por tonelada.

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También se destacaron las reses o medias reses de cordero congeladas (USD 7.442 por tonelada), los crustáceos congelados (USD 7.079 por tonelada), el tabaco desvenado (USD 6.133 por tonelada), el aceite de oliva virgen extra (USD 4.961 por tonelada) y la carne equina (USD 4.045 por tonelada).

Dentro de los productos con mayor valor unitario exportados al bloque europeo sobresalen las semillas, con un precio promedio de USD 49.821 por tonelada (Diario La Hora)

Como referencia, en el mismo período, las exportaciones totales del sector agroindustrial alcanzaron los USD 26.978 millones, lo que representa un incremento de USD 3.984 millones o 17,3% interanual, según un informe de la Bolsa de Cereales y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

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Desde el Gobierno nacional remarcaron además el impacto del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que entró en vigencia el 1 de mayo de 2026 y establece ventajas arancelarias para diversos productos agroindustriales argentinos. Entre los sectores que ya comenzaron a aprovechar estas condiciones se encuentran la miel, los huevos, el arroz y las carnes, mediante el uso de las cuotas de exportación habilitadas.

Ventajas y riesgos del acuerdo UE-Mercosur

Con la entrada en vigor del acuerdo Mercosur-UE, las economías regionales argentinas acceden a nuevas oportunidades en un mercado que representa cerca del 20% de sus exportaciones, aunque el impacto varía según el sector.

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La pesca, especialmente el langostino congelado, se beneficiará por la eliminación gradual de aranceles.

El complejo manisero podría aumentar valor agregado con la desgravación arancelaria en productos industrializados.

La miel, con fuerte demanda europea, tendrá acceso preferencial con arancel cero dentro de un cupo, aunque la distribución interna aún está en negociación.

El sector foresto-industrial enfrenta el desafío de diversificar su oferta para aprovechar la reducción arancelaria en nuevos productos.

El vitivinícola mejora acceso y protección de indicaciones geográficas, pero enfrentará competencia creciente de vinos europeos en Mercosur.

El sector lácteo tendrá acceso preferencial limitado por cupos y competencia con productos europeos además de la protección de indicaciones geográficas, con ciertas excepciones.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó que el aprovechamiento efectivo del acuerdo dependerá de la capacidad de adaptación de cada sector a las nuevas condiciones comerciales.