‘Cuto’ Guadalupe defiende a Héctor Cúper y se ilusiona con Gianluca Lapadula previo al Universitario vs Cristal: “Transmite mucha jerarquía”

'Cuto' Guadalupe habló sobre Héctor Cúper y Gianluca Lapadula previo al partido Universitario vs Sporting Cristal.

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La previa del clásico entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal concentra la atención en el respaldo de Luis ‘Cuto’ Guadalupe hacia el entrenador argentino Héctor Cúper, quien viene recibiendo críticas tras la reciente derrota ante Cienciano. El exdefensor, voz autorizada en el club crema, subrayó que el técnico cuenta con la experiencia necesaria para liderar al equipo y puso especial énfasis en la importancia de Gianluca Lapadula para el esquema ofensivo.

En conversación con Inkabet, Guadalupe afirmó que Cúper “transmite mucha jerarquía. Es un entrenador con experiencia que sabe lo que implica dirigir a un plantel como el de Universitario. Para el tiempo que tiene en el club, ha sabido manejar bien la situación y ahora solo queda esperar que el equipo logre ensamblar la idea que quiere plasmar en la cancha”.

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La figura de Lapadula, delantero de la selección peruana y reciente incorporación de Universitario, también fue resaltada por Guadalupe. El exfutbolista consideró que el atacante “tomó un reto importante al venir al Perú. Se está acomodando físicamente y creo que le aportará mucho a la delantera. Puede complementarse muy bien con Alex Valera y darle muchas alegrías a Universitario”.

En un final de infarto, Universitario se llevó la victoria gracias a su flamante fichaje. Gianluca Lapadula marcó el 2-1 definitivo frente a Cusco FC en tiempo añadido, desatando la euforia de los hinchas.

El clásico de este viernes marca un punto de inflexión para Universitario tras la caída ante Cienciano en Cusco. Según palabras de Guadalupe, “el equipo fue a Cusco con la intención de sumar los tres puntos o, al menos, rescatar un empate, pero no se pudo. Ahora no hay tiempo para lamentarse; es momento de corregir los errores y enfocarse en el siguiente partido”.

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Guadalupe, además, remarcó la importancia de la localía: “Va a ser un partido intenso y muy parejo. Cristal también necesita los tres puntos, pero la ‘U’ se juega mucho. Espero a un equipo que proponga desde el inicio y aproveche su localía. El Monumental estará lleno y ese respaldo siempre marcará la diferencia”.

Universitario y Sporting Cristal suelen protagonizar partidos de alta intensidad. - Crédito: Liga 1

Su opinión sobre Piero Quispe

En el análisis previo al duelo ante Sporting Cristal, nombres como Piero Quispe aparecen como posibles protagonistas. “Piero vuelve más maduro y con experiencia. Estoy seguro de que le aportará mucho al equipo y ojalá también vuelva a ganarse un lugar en la selección”, subrayó el exdefensor.

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Quispe podría sumar sus primeros minutos frente a Cristal. El volante peruano se incorporó a los entrenamientos en Campo Mar tras sus vacaciones al cierre de la temporada en el fútbol australiano. El jugador surgido de las divisiones menores cuenta con grandes posibilidades de ser incluido en la lista de convocados para el clásico.

Piero Quispe fue anunciado como nuevo futbolista de Universitario de Deportes. Crédito: X Universitario.