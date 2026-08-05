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Caso Israel Vallarta: Sheinbaum niega apoyo para demandar a periodistas: “¿De dónde se lo inventan?”

La mandataria aseguró que es parte de la estrategia de comunicadores que “no quieren al gobierno”

Para Sheinbaum, el caso de Vallarta evidencia la manipulación y corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón.
(Fotos: Gobierno de México / YouTube)
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La presidenta Claudia Sheinbaum negó que su gobierno brinde apoyo a la demanda que emprendió Israel Vallarta para demandar a los periodistas y medios de comunicación que estuvieron involucrados en su detención.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 5 de agosto, la mandataria se refirió a la columna de opinión publicada por el periodista Raymundo Rivapalacio, donde aseguró que el Gobierno Federal alista una estrategia para apoyar en demanda contra los periodistas Ciro Gómez Leyva y Carlos Loret de Mola.

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