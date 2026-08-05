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Jujuy: una yacaré overo fue rescatada tras quedar atrapada en una represa

Un operativo coordinado permitió que veterinarios y técnicos trasladaran a un ejemplar de reptil autóctono, que había quedado inmovilizado a causa del frío, a un centro donde monitorean su recuperación antes de devolverlo a la naturaleza

Rescataron un yacaré en Jujuy

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El equipo del Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJU) intervino para rescatar y poner a resguardo a una yacaré overo que se hallaba atrapada en una represa de la empresa Papel NOA, ubicada en la provincia de Jujuy. La operación fue coordinada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

Según el ministerio, la alerta fue emitida por la propia empresa al detectar la presencia del ejemplar en su predio industrial. El equipo de CAFAJU se movilizó hasta el sitio para desarrollar un operativo de extracción segura de la yacaré, considerada una especie de relevancia en el ecosistema regional. El animal fue trasladado a las instalaciones del centro veterinario donde permanece bajo observación.

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La cartera ambiental provincial informó que el reptil atraviesa una fase de metabolismo lento debido a las bajas temperaturas actuales, lo que impidió su alimentación habitual. Esta condición responde al ciclo natural de la especie en ambientes fríos, por lo que el personal veterinario evalúa de manera constante el estado general del ejemplar antes de autorizar su reinserción al hábitat natural.

Rescataron un yacaré en Jujuy
Rescataron un yacaré en Jujuy

La yacaré overo, de aproximadamente 1,80 metros de largo, se encuentra en proceso de recuperación y su liberación será determinada según la evolución sanitaria y biológica observada en los próximos días.

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El yacaré overo (Caiman latirostris) es un reptil autóctono de Sudamérica, perteneciente a la familia de los caimanes y aligátores. Se distingue por su hocico ancho y corto, cabeza cuadrilátera y rugosa, y una longitud que puede superar los dos metros y medio, aunque en Argentina los ejemplares suelen medir hasta metro y medio, con las hembras presentando menor tamaño que los machos. El peso de los adultos llega a alcanzar los 90 kilogramos.

Esta especie habita en zonas de vegetación densa y clima tropical o subtropical, como los humedales, lagunas, esteros y ríos de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Perú. Suele encontrarse tomando sol sobre camalotes o embalsados y pasa la mayor parte del tiempo en el agua, adaptándose a distintas condiciones climáticas. Su área de distribución abarca los grandes sistemas hídricos como los del Paraná, Paraguay y el Pantanal, así como los esteros del Iberá en Argentina.

El yacaré overo es de hábitos anfibios y se alimenta de manera exclusivamente carnívora. Su dieta incluye principalmente caracoles, otros moluscos, crustáceos, peces, reptiles y pequeños mamíferos. Posee mandíbulas fuertes que le permiten incluso romper la coraza de tortugas. Se trata de un animal de sangre fría, cuya actividad disminuye durante las estaciones frías y aumenta en primavera y verano.

El momento del rescate del yacaré, en Jujuy

En cuanto a su reproducción, la hembra deposita entre 20 y 60 huevos en nidos construidos con tierra y ramas una vez al año. El índice de supervivencia de los juveniles es muy bajo, ya que menos del 2% llega a la adultez debido a la acción de depredadores naturales, como aves rapaces, y al impacto de la acción humana.

El yacaré overo cumple un papel fundamental en el ecosistema, ya que regula poblaciones de otras especies como pirañas y nutrias. Sin embargo, fue objeto de intensa caza por el valor de su piel en la industria marroquinera y por la demanda de su carne y huevos. Por estos factores, la especie se encuentra en diferentes categorías de conservación: en Argentina fue considerada “vulnerable” y a nivel internacional figura en el Apéndice II de la CITES, como especie protegida ante el comercio internacional.

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