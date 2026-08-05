EEUU anuncia nuevas acusaciones y recompensas por 8 líderes del CJNG: incluye a Juan Carlos Valencia y “El Jardinero”

Un cartel con imágenes de miembros buscados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el día de una conferencia de prensa para anunciar nuevas acciones de la administración Trump contra el CJNG, en el Departamento de Justicia en Washington, D.C., EE. UU., el 5 de agosto de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

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El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este 5 de agosto de 2026 recompensas por un total de hasta USD 102 millones para quienes aporten información que conduzca al arresto o condena de ocho líderes y colaboradores del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La medida se enmarca en la política de la administración Trump de combatir a los cárteles mexicanos, a los que el año pasado designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). A continuación, se presenta el listado por quienes se ofrecen recompensas.

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“El Pelón” y “El Jardinero” entre los más buscados

La recompensa más alta corresponde a Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, quien asumió el mando del CJNG tras la muerte reciente de su padrastro, el fundador de la organización Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”. El Departamento de Estado ofrece hasta USD 25 millones por información sobre Valencia González, frente a los USD 5 millones que se ofrecían anteriormente.

La segunda recompensa más alta —hasta USD 15 millones— se divide entre tres personas. Audias Flores Silva, alias “Jardinero”, también vio su recompensa triplicada desde los USD 5 millones previos.

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Retrato de Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”, un presunto líder del CJNG, con una banda negra sobre sus ojos y el logo del cartel discretamente visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los otros dos objetivos con recompensa de USD 15 millones son Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”, yerno de Oseguera Cervantes. Ambos enfrentan cargos penales cuya acusación fue desclasificada este mismo día por el Departamento de Justicia.

Las recompensas de USD 10 millones y el caso de Griselda Arredondo Pinzón

Tres integrantes del cártel tienen una recompensa de hasta USD 10 millones cada uno. Se trata de Ricardo Ruiz Velasco, alias “Tripa”; Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”; y Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”. Los tres también figuran en la acusación desclasificada por el Departamento de Justicia el 5 de agosto.

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El octavo objetivo es Griselda Margarita Arredondo Pinzón, por quien se ofrece hasta USD 2 millones. Su caso es gestionado por el FBI, al igual que los de Montero Pinzón y Rivera Varela.

Las recompensas se autorizaron bajo dos programas federales: el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) y el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP). Ambos programas operan en coordinación con el DEA, el FBI, el HSI, el IRS, el CBP y el Centro Nacional de Coordinación.

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A board featuring images of wanted members of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG) as acting US Attorney General Todd Blanche speaks during a press conference to announce new Trump administration actions against the Jalisco New Generation Cartel (CJNG), at the Justice Department in Washington, D.C., U.S., August 5, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Las restricciones de visa y el historial del programa NRP

Además de las recompensas, el Departamento de Estado anunció restricciones de visa para 65 personas vinculadas al CJNG. Esos individuos son familiares, socios personales o socios de negocios de personas sancionadas bajo la Orden Ejecutiva 14059, que impone sanciones a extranjeros involucrados en el tráfico ilícito de drogas.

De esas 65 personas, 26 contaban con visas vigentes al momento del anuncio, y todas fueron revocadas. Desde que la administración Trump puso en marcha esta política de restricción de visas en junio de 2025, un total de 93 visas han sido revocadas a familiares y asociados de narcotraficantes sancionados vinculados a cárteles con designación de organización terrorista extranjera.

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El NRP fue creado en 1986 y este año cumple su 40 aniversario. A lo largo de su historia, el programa —junto con el TOCRP— ha llevado a la justicia a más de 90 criminales transnacionales y narcotraficantes, y ha pagado más de USD 200 millones por información que derivó en capturas u otros resultados calificados.

El CJNG distribuye fentanilo ilícito, cocaína, heroína y metanfetamina en comunidades de Estados Unidos, según el comunicado del Departamento de Estado. La organización fue designada como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) durante el primer año del segundo mandato de Trump.

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El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, junto con el director del FBI, Kash Patel, y otros funcionarios, anuncian nuevas medidas de la administración Trump contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia en Washington, D.C., Estados Unidos, el 5 de agosto de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Quienes tengan información sobre Valencia González, Mendoza Gaytán, Castillo Rodríguez o Ruiz Velasco pueden contactar a la DEA al teléfono 1-213-237-9990 o al correo CJNGtips@dea.gov. Para información sobre Montero Pinzón, Rivera Varela o Arredondo Pinzón, el contacto es el FBI al 1-800-CALL-FBI o en línea en fbi.gov/cjngrewardtips.

Para información sobre Flores Silva, la agencia receptora es el HSI, al 866-347-2423 o en ice.gov/tips. El Departamento de Estado garantiza que todas las identidades de quienes aporten datos se mantendrán en estricta confidencialidad.

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Las personas que se encuentren fuera de Estados Unidos pueden acudir a la embajada o consulado estadounidense más cercano. Los funcionarios públicos que obtengan información en el ejercicio de sus funciones oficiales no son elegibles para recibir las recompensas.