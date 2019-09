"Nunca voy a obligar a nadie, por supuesto. Yo no le voy a contestar (a Caniggia), no quiero entrar en un lío porque no vale la pena. Entiendo que debe estar mal porque estará pasando un mal momento, qué se yo. Pero no me voy a meter, no quiero. El chusmerío me mata, Carlos. No lo soporto", finalizó su mensaje.