El PP y una concejala tránsfuga del PSOE tumban al alcalde de Lugo que asumió el mando tras la muerte de su predecesora

Imagen de archivo de un Pleno del Ayuntamiento de Lugo. (PP LUGO)

La moción de censura impulsada por el PP en Lugo ha prosperado este jueves con el apoyo de una concejala tránsfuga que dejó el PSOE y ahora figura como no adscrita. Tras la salida del edil socialista Miguel Fernández, la portavoz local del PP y líder del partido en la provincia, Elena Candia, será nombrada nueva alcaldesa en la localidad, devolviendo el bastón de mando municipal a los populares tras 27 años de gobiernos de izquierdas.

Los populares registraron la iniciativa el pasado 22 de abril tras conseguir el respaldo de la concejala María Reigosa y sumar las 13 firmas necesarias. Este miércoles, en la víspera del pleno, la edila ha ratificado que votará a favor de la moción de censura porque “confía en el proyecto” de Candia.

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Miguel Fernández asumió la alcaldía tras la repentina muerte de Paula Alvarellos el pasado mes de marzo, quien sufrió un infarto con 61 años y cuando apenas llevaba 13 meses en el cargo.

La carambola perfecta

La intrahistoria de esta votación es todavía más rocambolesca. Regiosa tomó posesión en el Concello el último 30 de octubre tras otro fallecimiento, esta vez del concejal socialista Pablo Permuy. Se dio de baja del PSOE en enero y dejó el grupo municipal hace menos de un mes con el aviso de que no participaría en moción de censura alguna en la que es la cuna del líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. La historia no fue así, motivo por el que fue recibida con abucheos en el pleno de la semana pasada, que avaló la votación de este jueves.

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Durante la celebración del Pleno también han podido escucharse pitos desde el exterior del Consistorio, donde se han concentrado varios cientos de personas para mostrar su rechazo a la moción. Una protesta que ha convivido con la llegada de un nutrido número de alcaldes y concejalas del PP, encabezados por la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, que se han situado a la entrada de la Casa Consistorial para esperar su momento para acceder. Sin embargo, para evitar problemas, no se ha dejado entrar al público.

27 gobiernos de izquierdas

Joaquín García Díez había sido el último regidor popular hasta que José López Orozco fue elegido alcalde en 1999. En aquel momento lograron arrebatar una plaza del PP con un resultado electoral muy ajustado y en coalición con el BNG. Orozco dirigió el gobierno local hasta 2015, año en que Lara Méndez asumió el cargo y se convirtió en la primera mujer en liderar el consistorio. Posteriormente, la socialista fue reelegida en dos ocasiones.

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Durante el último mandato, iniciado en 2023, permaneció menos de un año en el puesto, tras lo cual dejó la política municipal para incorporarse a la lista al Parlamento de Galicia encabezada por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien se postuló como candidato a la Xunta. En esas elecciones, los socialistas ocuparon la tercera posición en el Parlamento autonómico. Fue sucedida por Alvarellos. Tras la salida de Fernández, Candia es ya la cuarta dirigente en tener el bastón municipal en este mandato.

Noticia con información de agencias

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