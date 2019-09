La historia de la canción tiene todos los componentes para que un hit presuma de tal. Una cantante y compositora como Amy, que ya había dado muestras de su talento en su primer disco, Frank (2005). Un productor probado y despierto como Marc Ronson, atento a cada detalle, con ese ojo entrenado para ver oro donde todos ven barro. En una caminata por New York, en un alto de la grabación del nuevo álbum, Amy soltó la frase al vuelo, como una catarsis, entre la rebeldía y la resignación. "Sabés, todos me dicen que vaya a rehabilitación, y yo les digo no, no, no", dijo ella, y él, en vez de decirle "me parece que tienen razón, deberías intentarlo", o, por el contrario, "son unos caretas, no entienden nada, vos hacé la tuya"; le ofreció un plan C. "Eso suena bien. Volvé al estudio y convertí esa frase en una canción".